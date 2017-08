O motorista do ônibus e um outro funcionário que não conseguiram sair a tempo, acabaram tendo queimaduras pelo corpo.

Um acidente entre uma carreta e um ônibus deixou várias pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (21/08), na BR-163 Serra do Cachimbo divisa com MT/PA.

Segundo informações, o ônibus que transportava funcionários de uma empresa asfáltica acabou colidindo contra a carreta, em seguida os dois veículos pegaram fogo.

O motorista do ônibus e um outro funcionário que não conseguiram sair a tempo, acabaram tendo queimaduras pelo corpo.

O motorista teve queimaduras apenas nas mãos e no rosto, o mesmo foi encaminhado ao hospital de Guarantã do Norte onde foi medicado e passa bem. A outra vítima também foi transferida para o hospital de Guarantã, mas pelo seu estado ser mais grave, acabou sendo transferido para a Sinop, seu atual estado de saúde ainda não foi divulgado.

O motorista da carreta teve apenas algumas escoriações pelo corpo. Já os veículos tiveram perda total.

Um caminhão pipa foi solicitado para conter as chamas. Não se sabe ainda as causas do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, e agora passa a investigar as causas do acidente

