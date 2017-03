O Prefeito Maurício Ferreira e a equipe da educação estão trabalhando para solucionar estes problemas e normalizar o transporte escolar tanto no distrito como na Sede do Município.

O Prefeito esteve visitando o Pátio de Obras no Distrito de União do Norte e verificando in loco as condições precárias dos ônibus do Transporte Escolar que atendem aquela região.

Em entrevista o Prefeito se lamentou do estado em que recebeu os ônibus da administração passada disse ser consciente que se “Casou com uma Viúva e tem que cuidar dos filhos dela”, como diz o ditado popular, mas não esperava que os ônibus do Transporte Escolar estivessem nestas situações, alguns irrecuperáveis.

Cerca de 22 ônibus atendem à demanda do Transporte Escolar no Distrito, deste 10 ainda estão na reforma, alguns já foram arrumados, mas voltaram a apresentar novos problemas, segundo o secretário de Educação Professor Renato isto tudo tem atrapalhado o cronograma das aulas naquelas localidades.

O Prefeito Maurício Ferreira e a equipe da educação estão trabalhando para solucionar estes problemas e normalizar o transporte escolar tanto no distrito como na Sede do Município.

Assecom