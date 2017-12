Tweet no Twitter

O acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (12-12) por volta das 04h30min na BR-163 cerca de 100 metros para chegar no frigorífico Redentor, entre os municípios de Guarantã do Norte e Matupá.

Segundo informações o condutor do ônibus estava desatento e mexendo no celular, quando em dado momento foi tentar ultrapassar e no momento vinha uma carreta na contra mão, ao realizar a manobra de retornar para a sua pista colidiu em um motociclista, onde fora arrastado, o ônibus tombou fora da pista.

O motociclista teve ferimentos graves, alguns funcionários do frigorífico se machucam, e todos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Guarantã do Norte.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, e nesse momento permanece em frente ao hospital.

Mais informações a qualquer momento.