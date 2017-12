Oito municípios de Mato Grosso estão em alerta para um possível surto de conjuntivite. A Vigilância Epidemiológica Estadual, da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso (SES), disse que foi notificada sobre casos da doença em Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Tangará da Serra, Juína, Juscimeira, Rondonópolis e Juara.

Alertas já foram emitidos pela Prefeitura de Várzea Grande, na região metropolitana da capital, e também em Cuiabá. Na capital são 223 casos notificados por mês. Já em Várzea Grande, um levantamento parcial foi feito pela Vigilância Epidemiológica do município apontou que já são mais de 700 casos neste mês.

Segundo a Vigilância, a partir de 3 casos registrados é considerado surto com vínculo epidemiológico, ou seja, que pode atingir outras pessoas do mesmo convívio da pessoa que está doente.

Em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, segundo Itamar Bonfim, secretário municipal de Saúde, já são mais de 120 casos notificados nos últimos 10 dias. Postos de saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) tiveram aumento no número de pessoas com suspeita de conjuntivite.

“Estamos orientando os profissionais no atendimento [aos moradores] e nas medidas básicas de saúde, como higiene das mãos e cuidado com contato com os olhos”, disse.

Em Juína, a 737 km de Cuiabá, foram nove casos notificados. Para a Vigilância Sanitária do município, o número deve ser maior, já que muitas pessoas não procuram atendimento nos postos.

Em Juscimeira, a 164 km de Cuiabá, de acordo com Nassin Farah, secretário de Saúde do município, foi percebido um aumento de casos no Hospital Municipal nos últimos 20 dias. “Em apenas um dia, no hospital, tivemos 37 atendimentos”, declarou Farah.

Sintomas da conjuntivite

Os principais sintomas da conjuntivite são: olhos vermelhos; coceira; pálpebras inchadas; secreção; visão borrada; ao acordar, o paciente tem dificuldade em abrir os olhos; sentir dor nos olhos ao olhar para lugares com claridade; sensação de areia nos olhos.