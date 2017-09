A exemplo da Virada Sustentável de São Paulo, a Comissão de Direito do Consumidor (CDC) da OAB Sinop realiza o projeto de fomento e incentivo à leitura “Traga 1 e Leve 1”. A novidade será lançada durante a edição do festival na Capital do Nortão, de 29 de setembro a 1º de outubro.

“A Ordem também trabalha pela comunidade. Estamos apoiando a Virada Sustentável e, paralelamente ao evento, lançando o projeto que chega para ficar em nossa instituição”, explica o presidente da CDC Sinop, Anderson Carlos Alves Botin.

O “Traga 1 e Leve 1” consiste na troca de um livro, seja ele novo ou usado, por outro. Além de ser realizado durante o festival, o presidente adianta que o projeto será levado de forma periódica em diferentes bairros da cidade.

“Boas ideias devem ser multiplicadas. Esse fomento à leitura foi realizado dentro da Virada Sustentável de São Paulo e trouxemos para a edição de Sinop, mas vamos ir além do evento. Nossa ideia é realizar mensalmente em ambientes públicos de diversos bairros”, adiantou Anderson Botin.

Para isso, a comissão está arrecadando obras de diversas temáticas, desde literatura infanto-juvenil até gibis, poemas, ficção, não ficção, auto ajuda etc. Os pontos de recebimento são as salas de trabalho da OAB no Fórum e na Vara do Trabalho, além da Sede em Sinop.

“Vamos começar com aproximadamente 300 livros. Nosso intuito é reunir obras de todos os tipos, desde que sejam literárias e em português. Por se tratar da OAB, algumas pessoas entenderam que seriam apenas livros relacionados ao Direito, mas não”, aponta o presidente.

Além do projeto, a OAB Sinop realizará atendimentos jurídicos nas áreas do Direito de Família, Previdenciário, Trabalhista e do Consumidor.

Virada Sustentável

A Virada Sustentável é um movimento de mobilização para a sustentabilidade que organiza o maior festival sobre o tema no Brasil. Envolve articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas e universidades.

O objetivo é apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, além de reforçar as redes de transformação e impacto social existentes nas diferentes cidades.

Começou em 2011 e já realizou edições nas cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Manaus, entre outras.

Fernanda Herrmann/ Conexão Assessoria