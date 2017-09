Tweet no Twitter

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), por meio de sua Comissão de Cultura e Responsabilidade Social, promove nesta quarta-feira (27), à partir das 16h, em seu auditório, uma reunião para discutir a censura artística em Mato Grosso.

O evento é aberto à participação de todos os artistas e interessados na discussão do tema e, de acordo com o presidente da comissão e vice-presidente da OAB-MT, Flávio Ferreira, servirá para coletar propostas de ações que possam ser adotadas diante do cenário atual.

O que: Reunião Pública para discussão da censura

Quando: Quarta-feira (29), às 16h

Onde: Auditório da OAB-MT