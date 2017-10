Moradores do Pedra 90 e região poderão contar com orientação jurídica dos membros das comissões da Jovem Advocacia (Cojad) e de Infância e Juventude (CIJ) da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT). A entidade é uma das parceiras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) no programa Justiça Comunitária, que acontece neste sábado (21).

As atividades acontecem das 8h às 12h no Centro Comunitário São Pedro. Durante o evento também serão confeccionados documentos e encaminhamentos para sessões de conciliação e mediação. A agente comunitária de justiça Nilza Amaral ainda explica que haverá salas de conciliação para tratar de casos como divórcio, pensão alimentícia e outros temas.

Instituído em Mato Grosso pela Lei Estadual nº 8.161/2004 com a finalidade de proporcionar mais informações sobre a justiça e intermediar os conflitos junto à comunidade, o programa atua em áreas e regiões socialmente vulneráveis há 13 anos e conta com 87 parceiros.