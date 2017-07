Tweet no Twitter

Com o objetivo de arrecadar agasalhos e cobertores para moradores de todos os municípios de Mato Grosso, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e a Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA-MT) instalaram pontos de coleta da Campanha do Agasalho 2017.

A ação é promovida pela Associação para Desenvolvimento Social dos Municípios do Estado (APDM-MT) com o objetivo de incentivar a sociedade mato-grossense a aquecer o frio daqueles que necessitam, e a OAB-MT aderiu prontamente ao convite da instituição.

Conforme a organização, o propósito da campanha é atender o maior número de pessoas possíveis. Para isso, todo tipo de doação, seja de itens novos ou usados, de vestimentas a cobertores, pode ser feito.

Os coletores estarão nas sedes da OAB-MT e da CAA-MT até o final de agosto.