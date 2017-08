Tweet no Twitter

O Sarahah é uma rede social diferente: você envia mensagens anônimas para os outros usuários e pode dizer o que quiser. O intuito é que você possa ser sincero ao extremo sem sofrer as consequências ou ter que passar vergonha. Enfim, as possibilidades são inúmeras, como você já deve estar imaginando aí na sua mente suja (ou limpa).

Essa ferramenta foi desenvolvida especialmente para ser utilizada em apps mobile, para Android e iOS, mas existe uma versão web para você usar no navegador do PC, caso não queira ter mais um aplicativo no smartphone ou não esteja a fim de digitar em uma tela pequena.

Contudo, nem todas as possibilidades do app mobile estão nessa versão desktop e, por isso, nós vamos lhe mostrar o que é possível fazer no Sarahah web.

Assim que faz login na ferramenta pelo navegador, é possível ver a sua tela mensagens. Dá para gerenciar as recebidas, as favoritas e as enviadas.

Aqui no topo da tela, você consegue ver ainda a seção de configurações ou “Settings”. Na guia “Personal information”, é possível alterar nome de usuário, email e outros detalhes. Se você quiser que as pessoas te encontrem através da busca do Sarahah, marque “Appear in Search”.

Em “Password”, você consegue alterar sua senha…

E, em, “Remove account”, é dá para deletar sua conta.

Se você clicar aqui em cima, em “Logout”, você se desconecta do Sarahah, mas vai direto para a sua página principal, onde é possível deixar uma mensagem para si mesmo.

Infelizmente, a busca do Sarahah — que está disponível no app para Android e iOS — não se faz presente na web. Assim, para mandar uma mensagem para alguém, você deve descobrir a URL delas.

E basicamente é isso no que toca funcionalidade. A rede social é bem simples, mas, na web, é ainda mais básica.