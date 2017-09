Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O governador não quis se pronunciar sobre as buscas sobre as buscas gabinete do secretário de Desenvolvimento Econômico Carlos Avalone.

O governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB) disse que acompanhou a Operação Malebolge (12º fase da Ararath), deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (14), e a classificou como um momento grave. A declaração foi dada em um evento no município de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá nesta sexta-feira (15).

O líder o executivo estadual disse que, observou a operação com olhos de cidadão e que todos devem ter o direito de se defender. “Vi a operação com olhos de cidadão, o momento é grave e devemos dar o contraditório para a defesa para as pessoas”, disse.

Questionado sobre as buscas e apreensões na casa e no gabinete do secretário de Desenvolvimento Econômico Carlos Avalone, o governador esquivou elogiando o evento.

Operação

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal desencadearam nesta quinta-feira, 14, a Operação Malebolge (12ª fase da Ararath) que tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em 64 endereços.

Participam da ação 270 pessoas dentre policiais federais e membros do MPF nos seguintes municípios: Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT, Primavera do Leste/MT, Araputanga/MT, Pontes e Lacerda/MT, Tangará da Serra/MT, Juara/MT, Sorriso/MT, Sinop/MT, Brasília/DF e São Paulo/SP.

As primeiras buscas ocorreram no prédio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e também na casa do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do mesmo partido.

“ Malebolge” e se refere ao Conto “A Divina Comédia”, de Dante Alighieri e descreve um lugar no Inferno.