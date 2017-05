O advogado Pedro Henrique Gonçalves confirmou que ingressou com pedido de Habeas Corpus para liberdade provisória de Maurício Alexandrino de Souza e do vereador Marcos Antônio Bessa (PSD), após análise do magistrado foi dado o deferimento para a liberdade do Mauricio.

O vereador Marquinhos Bessa, porém, continua preso, sob suspeita de ter cometido o homicídio de José Plínio Fernandes da Silva, o Fuminho.

Segundo o depoimento, Maurício já estava na caminhonete quando ouviu os disparos, a vítima “Fuminho” começou a ofender Marquinhos Bessa, ambos entraram em luta corporal, quando “Fuminho” teria sacado de uma arma para atentar contra a vida do vereador.

Na luta corporal Marquinhos Bessa teria conseguido tomar a arma de Fuminho e em legítima defesa atirado contra o mesmo.

O advogado Pedro Henrique afirmou que respeita a decisão da justiça e que os clientes continuam a disposição da justiça.

O caso ganhou repercussão Estadual, vários veículos de comunicação noticiaram os fatos. A Câmara Municipal de Vereadores de Novo Mundo ainda não se pronunciou quanto ao caso.

Fonte: Olhar Cidade