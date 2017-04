O experiente Cao Hamburger, criador de Castelo Rá Tim Bum, é o responsável pela renovação do programa.

Malhação já é mais velha do que parte considerável de seu elenco: está há 22 anos no ar. Para renovar a novela juvenil nesta temporada, foi recrutado o experiente Cao Hamburger, criador de Castelo Rá Tim Bum. “Achei que não conseguiria escrever uma novela, porque não tenho experiência com formato diário e aberto. Mas o Silvio (de Abreu, chefe de novelas) me convenceu”, diz ele. Pela primeira vez, a ação não vai transcorrer no Rio de Janeiro — a nova escola de Malhação é paulistana. A principal mudança promovida por Cao Hamburger, porém, está nas protagonistas da história. O enredo não vai mais se centrar em um casal romântico ou um triângulo amoroso. As heroínas serão cinco meninas independentes, interpretadas por Heslaine Vieira, Gabriela Medvedovski, Manoela Aliperti (as três da fila de cima), Daphne Bozaski (no chão) e Ana Hikari (na poltrona). As atrizes têm entre 20 e 24 anos. “Quero pensar o mundo adolescente pelo meu olhar feminino”, diz o autor.