Instituto aferiu intenções de voto em 30 municípios de todas as regiões de Mato Grosso entre os dias 8 e 12 de agosto.

A segunda rodada de pesquisas realizada em Mato Grosso pelo instituto Voice Pesquisas mostra o candidato ao Governo Mauro Mendes (DEM) liderando a corrida ao Palácio Paiaguás.

Ele tem 23% na modalidade estimulada, em que o entrevistador apresenta ao eleitor a relação de candidatos ao cargo.

Em seguida aparece o governador Pedro Taques (PSDB), com 18% das intenções.

Ele é seguido pelo senador Wellington Fagundes (PR), com 13%; e por Arthur Nogueira (Rede) e Moisés Franz (Psol), ambos com 1%.

Os votos brancos e nulos somaram 19%; os indecisos, ou que não souberam responder, 24%.

A margem de erro do estudo é de 3,5%, para mais ou para menos.

O Voice Pesquisas ouviu 812 eleitores em 30 municípios de todas as regiões do Estado, entre os últimos dias 08 e 12 de agosto.

O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TRE-MT sob o nº MT – 07730/2018.

Voto espontâneo

O instituto também realizou a modalidade espontânea, quando o pesquisador apenas pergunta em quem o eleitor irá votar para o Governo, sem apresentar uma relação de nomes.

O resultado foi o seguinte: Mendes com 8%; Taques aparece com 5%; Wellington com 2%; Moisés Franz com 0,1%. Outros nomes apareceram com menos de 1% (confira o gráfico).

Nessa modalidade, os votos em branco e nulo somaram 9%; e os indecisos, ou que não souberam responder, 75%.

Expectativa de vitória

Os pesquisadores do Voice perguntaram aos eleitores sobre quem eles acreditam que irá vencer as eleições ao Palácio Paiaguás neste ano.

Os resultados foram os seguintes: Mendes obteve 24%; Taques, 20%; e Wellington, 9%.

Um total de 46% não soube responder; 1% não respondeu.