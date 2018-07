Tweet no Twitter

Renivaldo Nascimento gravou vídeo em uma das partidas, faltou em três seções e terá R$ 5 mil de desconto em folha de pagamento.

O caso do vereador, Renivaldo Nasciemento (PSDB), que gravou um vídeo na semana passada no estádio de futebol, Spartak em Moscou, durante o jogo do Brasil contra seleção da Sérvia ainda está dando o que falar. Ele já faltou a três sensações na Câmara de Vereadores e terá o salário descontado.

O gabinete do vereador protocolou um documento nesta terça-feira (3) reconhecendo que a viagem de Renivaldo foi à passeio e não para realizar “serviço”.

O vereador não esteve presente na seção da Câmara desta terça-feira (3) de julho. Além disso, esteve ausente na terça-feira (26) e quinta-feira (28) de junho. Diante dessa situação, o politico pode sofrer as penalidades e terá parte do salário descontado.

A legislação interna da Câmara é claro, o político que não comparece às sessões, não participar da votação “tem descontado para cada ausência 1/8 da sua remuneração”, caso não apresente justificativa no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Porém, o vídeo gravado pelo vereador demonstra que sua presença na Rússia se caracteriza em viagem de passeio. Além do vídeo, Renivaldo mandou mensagens confirmando o motivo da viagem.

Atualmente, o salário do vereador é de R$ 15 mil, diante das evidências e da própria confirmação por meio de documentos que justificou motivo por “passeio”, o político terá desconto na folha de pagamento R$ 5 mil, referente aos três dias de falta.