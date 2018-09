Durante a realização da I Gincana Ambiental Universitária, estudantes do ensino superior de Guarantã do Norte recolheram 1.152 kg de lixo do córrego central no percurso entre a Rua dos Cedros e a Av. Guarantã.

Foram recolhidos os seguintes materiais:

100,236 kg de borracha; cujo tempo de deterioração na natureza é indeterminado;

98,070 Kg de vidro ; cujo tempo de decomposição é superior a mil anos; 149,750 kg de plástico cujo tempo de decomposição é aproximadamente 450 anos;

18,100 kg alumínio e derivados; cujo tempo de decomposição pode variar de 80 a mil anos.

438,800 kg de latão e metal; cujo tempo de decomposição pode chegar a 100 anos.

190 kg derivados de madeira; cujo tempo de decomposição pode chegar a 14 anos.

53,300kg de papel e papelão; cujo tempo de decomposição pode variar entre 03 meses até 05 anos.

103,155 kg de materiais eletrônicos; cujo tempo de decomposição pode variar dezenas de anos conforme o componente.

Além da coleta do lixo os universitários entregaram panfletos orientativos sobre os corretos procedimentos para o descarte do lixo.

Em uma das provas os participantes fizeram uma narrativa do que presenciaram no córrego central e apresentaram sugestões para minimizar a situação agressiva e desrespeitosa que o mesmo vem sofrendo.

A falta de conscientização de muitos moradores do entorno do córrego foi o que mais chamou a atenção dos universitários que em suas explanações comentavam a situação que presenciaram no local.

Ao todo participaram 10 equipes sendo 05 equipes da Faculdade AJES, 03 equipes do IFMT, 01 equipe da UNOPAR e 01 equipe da UNIP.

Todas as equipes cumpriram as provas de forma dinâmica, animada e criativa disseminando a ideia de que atitudes precisam ser tomadas com urgência e determinação em defesa do meio ambiente.

Ao final o que definiu na decisão dos primeiros lugares foi o peso bem como o tipo de lixo coletado, essa pesagem foi decisiva para definir a classificação que ficou com o seguinte resultado:

1º Lugar Equipe EcoGuerreiros da UNIP.

2º Lugar Equipe Power Bio do IFMT

3º Lugar Equipe BomBios do IFMT

A Gincana Ambiental Universitária foi idealizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Turismo e Meio Ambiente em parceria com o SEBRAE, SEMA, COOGAVEPE, IFMT e as faculdades AJES, UNIP e UNOPAR.

A ideia inicial era para ser realizada no Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia cujo dia é comemorado em 05 de junho, porém por motivos da paralisação dos caminhoneiros e a consequente falta de combustível foi transferida para o dia 22 de setembro marcando o inicio da primavera e a comemoração do dia da árvore 21/09.

Após a realização da competição foi servido aos participantes um delicioso almoço. As equipes vencedoras receberão uma viagem para conhecer o Centro SEBRAE de Sustentabilidade (CSS) em Cuiabá. Cada um dos participantes receberá um certificado de participação com carga horaria de 10 horas para atividades extracurriculares. Os participantes também receberam um kit contendo uma sacola ecológica, uma caneca ecológica, bloco ecológico para anotações entre outros itens.

Os trabalhos foram coordenados pela Geóloga Ethiane Agnoletto que demonstrou satisfação com os resultados e entusiasmada com o envolvimento das instituições e seus estudantes. “Por ser a primeira gincana observamos algumas falhas, que precisamos melhorar para o próximo, os participantes foram muito ativos e compreensivos e por isso alcançamos esse sucesso.” Avaliou Ethiane.

“Estou feliz pelo sucesso desse evento, quero agradecer ao prefeito Érico que nos deu todo apoio, a toda equipe que trabalhou muito para a gincana acontecer, ao SEBRAE, a COOGAVEPE, a SEMA, as todas as faculdades que assumiram essa bandeira, pois sem eles nada disso aconteceria e é claro a todos os participantes pelo entusiasmo, dedicação e responsabilidades que demonstraram, a todos o meu muito obrigado.” Finalizou a secretaria Valéria Oliveira.