O estudo será regular, presencial, com linhas de pesquisa em educação, diversidade, formação de professores e práticas pedagógicas.

As inscrições para o Mestrado em Educação da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) iniciam nesta segunda-feira (3) e seguem até o dia 28 de setembro para os candidatos de nacionalidade colombiana previstos no termo de cooperação entre a Unemat e a Universidad Nacional de Colombia. Para os demais candidatos portadores de diploma de curso superior, graduação plena, em qualquer área do conhecimento, ou que irão concluir o ensino superior até a data da matrícula, o período de inscrição inicia dia 17 de setembro e segue também até o dia 28. O Programa de Pós-graduação em Educação (PPGEdu) da Unemat está ofertando 28 vagas, 26 previstas no Edital 03/2018/PPGEdu e duas no Edital 04/2018/PPGEdu.

O mestrado em Educação tem caráter regular, presencial e integral. Possui duas linhas de pesquisa, sendo a primeira Educação e diversidade e a outra Formação de professores, políticas e práticas pedagógicas. As duas vagas decorrentes do acordo de cooperação são ofertadas uma em cada linha de pesquisa, já as outras 26 foram divididas em 10 vagas para Educação e diversidade e 16 para Formação de professores, políticas e práticas pedagógicas.

Os candidatos colombianos farão as inscrições pessoalmente ou por procuração na Comissão Local de Seleção da Facultad de Ciencias Humanas, departament de Trabajo Social, da Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, quando já deverão apresentar comprovante de suficiência em Língua Portuguesa. Todos os outros candidatos farão as inscrições na Secretaria do PPGEdu, na Cidade Universitária, Bloco I, em Cáceres, Mato Grosso, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 horário local.

Aos candidatos que pertencem ao acordo de cooperação não será cobrada taxa de inscrição, os demais pagarão 100 reais. Todos os candidatos passarão por três etapas de seleção. A primeira é a aprovação do projeto de pesquisa, a segunda uma prova escrita de conhecimento na área de Educação e, na terceira e última etapa, os candidatos passarão por uma entrevista.

Os resultados do processo seletivo serão divulgados em http://portal.unemat.br/educacao e http://www.humanas.unal.edu.co/. A divulgação final da análise dos projetos será em oito de novembro, a prova escrita no dia 21 e as entrevistas de 21 a 23. O resultado final será publicado em 14 de dezembro e as matrículas serão realizadas nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2019. As aulas serão ofertadas no Câmpus Jane Vanini, em Cáceres.

Os editais do Processo Seletivo estão disponíveis na página do PPGEdu: http://portal.unemat.br/educacao.