Um morre e sete ficam feridos em colisão frontal entre dois veículos na BR-163

Um acidente envolvendo uma caminhonete S10 branca e um Corsa preto foi registrado no inicio da tarde desta sexta-feira (26), no Km 523 da BR-163, a cerca de 77km de Nova Mutum, na região de Diamantino

Segundo informações da assessoria da Rota do Oeste, uma S10 branca e um Corsa preto colidiram de frente. No momento há um desvio de tráfego na região. Cinco pessoas viajavam na caminhonete e outras três seguiam no carro de passeio.

Uma das vítimas do Corsa ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A Rota do Oeste enviou três equipes de resgate para prestar o socorro aos envolvidos. Seis pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Nova Mutum, uma das vitimas assinou o termo de recusa de atendimento, mas posteriormente solicitou atendimento clínico do resgate da Rota. As vítimas apesentavam estado leve ou moderado, o estado de cada uma delas será confirmado após a avaliação médica.

O tráfego segue desviado na região, a rota do oeste pede para terem cautela no local. Todos os órgãos de segurança já se encontram no local: PRF, Politec e Policia Civil.

A identidade das vitimas não foi informada.