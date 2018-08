O Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira (27) trouxe publicado edital para a realização de concurso público de provas e títulos para provimento de 32 cargos na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), na carreira do magistério superior para os Câmpus de Cuiabá, Rondonópolis e do Araguaia, divididas em 28 áreas de conhecimento. As inscrições acontecem entre 20 de agosto e 16 de setembro.

A remuneração inicial varia de R$ 2.654,37 a R$ 10.043,67. Há vagas abertas para ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e negros. O ingresso de todos os docentes será na Classe A, o regime de trabalho será de Assistente, Adjunto, Auxiliar e a carga horária varia entre dedicação exclusiva, 40 horas e 20 horas, conforme a vaga. Os pedidos de isenção de inscrição ocorrem entre os dias 20 e 22 de agosto.

Em Cuiabá, serão preenchidas 21 vagas para as áreas de Enfermagem Geral, Enfermagem em Saúde da Mulher, Recursos Florestais e Silvicultura e Conservação da Natureza, Dietética, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia de Urgência e Emergência, Urgência e Emergência Pediátrica, Taxonomia de Grupos Recentes: Ornitologia, Botânica Aplicada, Ecologia Funcional e das Interações, Macroecologia e Ecologia Global, Psicologia e Educação, Pedagogia em Contextos Não-Escolares, Tecnologia Educacional, Cartografia Geral, Geografia Urbana, Serviço Social e Política Social.

Já em Rondonópolis, será ofertada uma vaga, para a área de Medicina da Família e Comunidade.

No Câmpus do Araguaia, são oferecidas dez vagas para as áreas de Enfermagem Médico-Clínica; Enfermagem/Urgência e Emergência; Educação Matemática, Topografia e Recursos Hídricos; Materiais de Construção e Engenharia de Segurança; Instalações Prediais; Agronomia, Fitossanidade e Fitotecnia; Estágio Supervisionado: Prática Jurídica Penal, Direito Processual Penal, Direito Penal e Criminologia; Estágio Supervisionado: Prática Jurídica em Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos; Direito Processual Civil; Direito Civil; Teoria Geral do Processo.

As provas escritas serão realizadas em 28 de outubro, no respectivo Câmpus para o qual os candidatos concorrem: Cuiabá (avenida Fernando Corrêa da Costa, 2367 – Boa Esperança; Rondonópolis (Rodovia Rondonópolis-Guiratinga, km 06 – MT-270 – Bairro Sagrada Família); e Câmpus do Araguaia – Unidade Barra do Garças (Avenida Governador Jaime Campos, n.º 6.390). A prova didática acontecerá apenas no Câmpus de Cuiabá, em fevereiro de 2019.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 150. Haverá concessão de isenção do pagamento da taxa de inscrição no período de 20 a 22/08/2018, ao candidato que estiver inscrito no CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135; e For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135.