Os policiais entraram no imóvel e encontraram o homem que recebeu voz de prisão e confessou o crime.

Um homem identificado com as iniciais, G.J.C.M., 27, foi preso na tarde de segunda-feira (07) escondido embaixo do sofá em uma residência no bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá depois de ter sido denunciado pelo crime de estupro de sua sobrinha de seis anos de idade.

Segundo narra o boletim de ocorrência, o suspeito estuprou a sobrinha no último sábado (05) em Várzea Grande (região metropolitana de Cuiabá) e fugiu para Cuiabá. Desde então era procurado pela polícia pelo ato criminoso.

Na segunda-feira (07), a PM recebeu a informação que o suspeito estaria em uma residência no bairro Novo Paraíso II. Com apoio da Polícia Civil, os policiais foram até ao local indicado e foram recebidos por uma adolescente de 16 anos que informou ser moradora do imóvel. Questionada se haveria mais alguém na casa, a adolescente informou que sim.

Quando percebeu a presença da polícia na porta da casa, o suspeito correu para o interior do imóvel e se escondeu embaixo do sofá. Os policiais entraram no imóvel e encontraram o homem, que recebeu voz de prisão.

Em conversa com a polícia, o homem confessou o estupro e disse ter praticado o ato contra a sobrinha, pois estava sob efeito de álcool. O acusado foi encaminhado à delegacia para serem tomadas as medidas cabíveis.