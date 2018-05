Ele deu a declaração um tanto quanto irritado durante entrega de oito ambulâncias ao Samu. Cinco compradas por R$ 881 mil.

O governador Pedro Taques (PSDB) declarou em uma coletiva de imprensa nesta sexta-sexta-feira (11), durante a entrega de ambulâncias ao Serviço de Atendimento móvel do SAMU que “não sou Deus para resolver todos os problemas de Mato Grosso em três anos e quatro meses”, afirmou.

Ainda de acordo com as declarações de Taques, a saúde pública do estado acumula falta de investimento há pelo menos 50 anos. O governador reconhece que sua gestão não foi capaz de melhorar os problemas na saúde que vem enfrentando grandes dificuldades do passado. “Precisamos melhorar? Tenho absoluta certeza que muito precisa ser feito, estamos superando o déficit de muito tempo”, disse.

O governador entregou oito ambulâncias equipadas, cinco foram compradas com recursos do governo do Estado, no valor total de R$ 881 mil, e as outras três com recursos do Ministério da Saúde, no total de R$ 510 mil.

“Hoje é um dia muito importante, pois estamos entregando oito novas ambulâncias para o Samu depois de 14 anos. As últimas foram adquiridas em 2004. De lá pra cá, nada foi feito no Samu. Agora, o Governo Federal está entregando três e nós estamos entregando cinco. Com isso, renovamos em 100% a frota de Cuiabá e Várzea Grande” comentou Taques.

Embora o governado justifique toda essa problemática atribuindo pela falta investimentos não realizados no passado, suas promessas quando candidato ao Governo, prometia resolver tudo isso, mas pouco foi feito.