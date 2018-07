Quatro jovens, além do treinador, permanecem presos no local; famílias devem começar a visitar garotos salvos.

Outros três meninos que estavam presos dentro de uma caverna na Tailândia foram resgatados nesta segunda-feira (9), somando oito garotos salvos até o momento, informou um membro da equipe de socorro que testemunhou o fato à emissora americana CNN. Um menino já havia sido retirado do local mais cedo e outros quatro na tarde de ontem (8), reduzindo o número de pessoas que ainda estão presas dentro da montanha para cinco – quatro garotos e o treinador.

Segundo as autoridades, o resgate foi encerrado por hoje e será retomado amanhã (10). Os socorristas precisam fazer essa pausa para conseguir descansar e repor o oxigênio e o equipamento necessário para dar continuidade à operação.

Todos os meninos resgatados estão sendo levados a um hospital na cidade próxima de Chiang Rai. Eles devem permanecer de quarentena no local até que o risco de contrair infecções passe.

Segundo veículos de imprensa tailandeses, os médicos estão considerando permitir que os parentes visitem os garotos com a proteção de uma parede de vidro, para evitar qualquer tipo de contaminação por contato físico ou pelo ar.

Os nomes dos garotos resgatados ainda não foram divulgados oficialmente em respeito aos parentes dos jovens que continuam presos na caverna. O chefe da operação de resgate, Narongsak Osottanakorn, informou que uma coletiva de imprensa será realizada ainda hoje.

Entenda o caso

Após uma forte tempestade, 12 garotos entre 11 e 16 anos membros de um time de futebol tailandês ficaram presos na caverna de Tham Luang junto com seu treinador, de 25 anos, em 23 de junho. No dia 2, nove dias depois do desaparecimento dos jovens, mergulhadores britânicos os localizaram e, desde então, trabalham em forte operação de resgate.

De acordo com autoridades locais, três opções de salvamento foram cogitadas: mergulhar, tentar o resgate através de túnel perfurado na rocha — mais de 100 locais foram perfurados sem sucesso — ou esperar a água baixar o suficiente para que a travessia fosse realizada andando. A primeira opção foi considerada a mais segura, avaliando as condições de saúde, os recursos disponíveis e o tempo necessário.

A operação foi considerada um dos resgates mais complicados que os melhores mergulhadores de cavernas do mundo já viram. A temporada de monções no sul da Ásia, que provoca chuvas extremamente fortes e persistentes, e o fato de que o percurso deveria ser feito completamente no escuro com crianças inexperientes são fatores que dificultam ainda mais o trajeto, que já é perigoso até para profissionais. Na sexta-feira (6), um ex-mergulhador da Marinha tailandesa morreu enquanto espalhava tanques de oxigênio por uma possível rota de escape.

Ao todo, 90 mergulhadores foram mobilizados para realizar o resgate, 40 deles tailandeses e os outros 50 de países como Austrália, Reino Unido e China. Além deles, 36 militares americanos do Comando do Pacífico foram acionados para ajudar na operação.

Os socorristas estão em uma corrida contra o tempo para resgatar as crianças e seu técnico. Há previsão de retorno das fortes chuvas de monções nos próximos dias. Quando isso acontecer, a caverna será efetivamente fechada até outubro.