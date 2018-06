Uma audiência pública que será realizada no dia 28 deste mês, em Cuiabá, deverá debater com entidades e lideranças de movimentos sociais sobre os possíveis maus-tratos causados a animais durante atividades esportivas que envolvem o manejo deles. A audiência deverá ocorrer na sede da Procuradoria Geral de Justiça.

Conforme o MP, serão discutidas as atividades esportivas com manejo de animais em Mato Grosso, como rodeios, provas do laço simples (calf roping) em dupla (team roping) – também denominadas bulldog – laço de bezerro, vaquejadas, montarias nas modalidades “montaria cutiana” “bareback” ou “sela americana”, entre outros.

A audiência foi proposta pelo Ministério Público Estadual (MP-MT) após a instauração de um inquérito civil para apurar irregularidades nos rodeios realizados em uma feira de exposição na capital, em 2015.

O inquérito foi instaurado pela 15ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural e, desde então, o órgão solicitou a diversas entidades sobre as ações desenvolvidas para a emissão de autorização para rodeio e outras competições, bem como as ações fiscalizatórias e as infrações que já foram encontradas nesse tipo de evento.

Consta na movimentação do inquérito que existem, em todo o estado, 376 estabelecimentos cadastrados para eventos como vaquejada, prova de laço, rodeio, provas hípicas e similares, mas que o estado não teria controle sobre tais eventos, “restando duvidoso se existem quaisquer ações de proteção animal”.

Dados de 2017 fornecidos durante as investigações do MP apontam que, no ano de 2017, foram contabilizados 592 eventos envolvendo 32.230 bovinos, 9 bubalinos, 19.855 equinos, 1.429 muares e 10 asininos.