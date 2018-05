A movimentação nas unidades de saúde em todos os bairros de Matupá em busca pela vacina contra a gripe foi intensa nesta terça-feira (29-05).

O motivo é que essa é a última semana de vacinação em todo país, mas outro motivo também foi registrado pela nossa equipe, a suspeita de que há o vírus h1n1 no município.

Pelo menos dois resultados foram positivos, no entanto a Secretaria Municipal de Saúde afirma que são testes rápidos e que foram encaminhados para o laboratório do estado o que leva cerca de 30 dias para se obter um resultado oficial.

Uma criança que estava internado no Hospital particular Santa Luzia com Pneumonia faleceu nesta segunda-feira (28), e a suspeita do vírus H1N1 existe, o que tem gerado desespero por parte das mães que superlotaram as unidades de saúde e o laboratório do Hospital Municipal.

Vale ressaltar que em todos os casos são apenas suspeitas, e é necessário aguardar os resultados oficiais para se ter qualquer tipo de confirmação por parte dos profissionais da saúde.