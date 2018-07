Uma pessoa da cidade de Cuiabá e mais quatro apostadores foram sorteados no concurso 1690 da Lotofácil, realizado no Caminhão da Sorte, nesta quarta-feira (18), no município de Ipameri -GO. Os vencedores vão levar o prêmio de R$ 319 mil.

Os números sorteados foram: 1.2.4.5.7.8.10.13.15.16.19.20.22.23 e 25.

Além do morador de Cuiabá, um apostador de Goiânia (GO), Penápolis (SP), Curitiba (PR) e São Paulo (SP) também ganharam.

O valor total do prêmio R$ 1,7 milhões foi dividido entre os cinco sortudos.

Como jogar

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.