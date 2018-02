O Sinop Futebol Clube nesta temporada usará uma terceira cor nas camisas oficias de jogos. É o amarelo.

A escolha se deve em homenagem a seleção brasileira, que buscará este ano seu sexto título Mundial, na Copa do Mundo na Rússia.

O novo uniforme vai estrear neste sábado, às 18h, na Arena Pantanal no jogo entre Ação e Sinop, em Cuiabá.

Como cores tradicionais, o azul e branco, a camisa festiva, ou quarto uniforme do Galo do Norte com cor canarinho estará também a disposição do torcedor que quiser compra-la, a partir do final deste mês. Outro detalhe nas camisas, é que o escudo do clube também muda de lado, agora fica centralizado.

A fornecedora ícone sports está confeccionando um lote da camisa promocional, na sua indústria no Espírito Santo.