A juíza Célia Regina Vidotti, da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular, mandou bloquear os bens do ex-governador Silval Barbosa e de outras 9 pessoas o valor de R$ 15,8 milhões em bens, no processo sigiloso que apura crime de enriquecimento ilícito, ocorrido por meio de fraude de mesmo valor na desapropriação do bairro Jardim Liberdade, em 2014, caso que é apurado também na esfera criminal, na operação Sodoma.

A decisão foi proferida no final de dezembro de 2017 e, conforme o site Ponto na Curva, atinge, além do ex-governador, seus ex-secretários Pedro Nadaf (Casa Civil), Marcel de Cursi (Fazenda), Arnaldo Alves (Planejamento), o ex-procurador-geral do Estado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, o ex-chefe de gabinete Sílvio Cézar Corrêa Araújo, o advogado Levi Machado, os empresários Filinto Muller (dono de factoring), Alan Malouf (dono do Buffet Leila Malouf) e Antônio Carlos Milas (dono do Grupo Milas de Comunicação).

A medida determinada pela magistrada atende parcialmente o pedido do promotor de Justiça Clóvis de Almeida Júnior, da Promotoria de Patrimônio Público e da Probidade Administrativa do Ministério Público Estadual (MPE). Ele ingressou com o processo em agosto do ano passado e pedia o bloqueio de bens não só dos réus já citados, mas também do empresário Valdir Piran, que atua no ramo de factoring e teria se beneficiado com R$ 10 milhões dos mais de R$ 15 milhões desviados na desapropriação.

Ele era credor de Silval Barbosa, que tomou empréstimo com ele para quitar compromissos de campanha eleitoral, conforme relatou durante audiência de instrução na 7ª Vara Criminal, onde tramita processo sobre o mesmo assunto.

Como não teve relação direta com o esquema criminoso tramado para fraudar a desapropriação de onde saiu o dinheiro, a juíza Célia Vidotti entendeu que Piran não poderia ser alvo de bloqueio judicial, como os demais réus.