Na intenção de fazer sua seleção rodar, Zé fez algumas mudanças na equipe. Tandara, poupada, deu lugar a Monique. E a oposta do Sesc correspondeu. Deixou a quadra como maior pontuadora, com 16 pontos. Amanda terminou com 12, enquanto Drussyla fechou com 10. Do lado das argentinas, Elina Rodriguez fez oito pontos.