Nove belas acadêmicas da Faculdade Unifama disputaram o título de Miss Unifama 2018. O concurso foi realizado no dia 06 de setembro, na Área de Convivência da Faculdade.

As acadêmicas representaram seus cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Enfermagem, Farmácia, Letras – Português/Espanhol, Pedagogia, Psicologia e Tecnologia em Agronegócio.

Organizado pelo 5º semestre B do curso de Psicologia, em parceria com a Eternize Cerimonial e Eventos, o concurso teve como objetivo revelar a beleza, simpatia e intelectualidade das acadêmicas da Faculdade Unifama.

A 1º colocada ganhadora do título Miss Unifama é a belíssima Sabrina Cristina Freitas de Oliveira de 18 anos do curso de Farmácia a qual ganha uma bolsa de 100%, concedida pela Faculdade Unifama durante um ano, também ganha R$ 1.500,00 de bonificações.

A 2º colocada ganhadora do título Miss Simpatia é a Caroline Gonçalves Freitas de 19

anos, do curso de Arquitetura e Urbanismo a qual ganha uma bolsa de 50%, durante um ano (exceto se já for bolsista), R$ 1.000,00 de bonificações

A 3º colocada ganhadora do título Miss Elegância é a Bruna Caroline da Silva Baranoski de 21 anos, do curso de Administração. Que também ganha uma bolsa de 50%, durante um ano (exceto se já for bolsista), R$ 500,00 de bonificações.

O diretor-presidente Cassio Brizzi Trizzi e diretora geral Fabiana Varanda Jorge, parabenizam todas as candidatas.