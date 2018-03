Dos 98.588 eleitores de Sinop, 77.680 já fizeram o cadastramento biométrico, o que corresponde ao percentual de 78,79%

A Revisão do Eleitorado com coleta de dados biométricos de Sinop (480,9 km da Capital) termina nesta terça-feira (27/03). Todos os eleitores desse município são obrigados a fazer o cadastramento biométrico sob pena de ter o título eleitoral cancelado.Dos 98.588 eleitores de Sinop, 77.680 já fizeram o cadastramento biométrico, o que corresponde ao percentual de 78,79%.

A revisão em Sinop estava prevista para encerrar no dia 30 de março, no entanto, o procedimento será finalizado no dia 27/03. Não haverá expediente na Justiça Eleitoral nos dias 28 a 30/03, em virtude de feriados nacionais.

Em Sinop, o cidadão pode buscar atendimento nas duas Centrais de Atendimento ao Eleitor. Uma está situada na Rua das Grevíleas, n. 442, Setor Comercial Sul e a outra, na Rua das Figueiras, n. 980, Setor Comercial Norte. O horário de funcionamento das centrais é das 07h30 às 17h30, sem intervalo para o almoço.

Além de Sinop, a Justiça Eleitoral realiza a revisão com coleta de dados biométricos em Cuiabá e Várzea Grande. Nestes municípios, a revisão foi prorrogada até 09 de maio. De 10 de maio a 04 de novembro não haverá atendimento, pois, o cadastro nacional de eleitores será fechado para as Eleições Gerais. A revisão será retomada de 05 a 23 de novembro.

Documentos necessários:

Para fazer a revisão, o cidadão deve apresentar, obrigatoriamente, um documento oficial de identidade (RG, CNH, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional, dentre outros definidos em lei) e comprovante de residência (conta de luz, água, telefone, boleto de IPTU, contrato de aluguel, dentre outros definidos pelo Juiz Eleitoral). Os comprovantes devem estar em nome do requerente, de seu cônjuge ou companheiro (a) ou de parente seu em linha reta consanguínea, até o 2º grau (pais, filhos, avós, netos), ou por afinidade, limitando-se, neste último caso, aos ascendentes do cônjuge ou companheiro (sogro e sogra);

No caso de homens com mais de 18 anos que irão requerer a primeira via do título (alistamento) é necessário também apresentar o comprovante de quitação com o serviço militar.