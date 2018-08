Tweet no Twitter

Criança ficou no pacote, embaixo de uma árvore, cerca de quatro horas. Morador pensou que o choro e movimento era de gatos.

Um bebê com poucas horas de vida foi encontrado abandonado dentro de uma caixa em frente a uma casa localizada na Rua Projetada 10, no bairro Jardim Universitário, no fim da tarde desta sexta-feira (24).

Segundo a Polícia Militar, um dos moradores do lugar teve a atenção despertada por barulhos semelhantes ao de gatos vindos de uma caixa abandonada em frente à casa dele. Ao sair para checar, abriu o embrulho de papelão e percebeu o bebê lá dentro. A criança, contou o morador, teria ficado cerca de quatro horas sozinha dentro da caixa, pois foi às 13h15 que ele percebeu o pacote embaixo de uma árvore, mas só por volta das 17h percebeu o choro insistente e decidiu ir olhar o que era.

Ele voltou pra dentro da casa com a criança e chamou a PM. Os militares acionaram o Conselho Tutelar e levaram a vítima para ser atendida e passar por exames no Hospital Santa Helena. A criança passa bem.

Só não recebeu alta ainda porque a decisão de para onde ela deve ir deve ser dada pelo próprio conselho. Os pais do bebê ainda não foram encontrados nem se manifestaram.