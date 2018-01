São Paulo e Vitória entraram em acordo pela transferência de Tréllez. O atacante colombiano acertou salários com o Tricolor e deverá assinar um contrato de quatro anos com a equipe paulista. O atleta, inclusive, não foi relacionado para o jogo deste domingo do Rubro-Negro, contra o Atlântico, pelo Campeonato Baiano.

O acerto entre clubes foi fechado da seguinte maneira: o Tricolor pagará R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos de Tréllez.

Caso ele não seja vendido até o fim do contrato, o São Paulo terá de pagar mais R$ 2 milhões ao Vitória. No entanto, se o jogador for negociado, o Rubro-Negro terá direito a receber uma parte do valor da transferência.

Tréllez tem 28 anos e, se for aprovado nos exames médicos, será o quinto reforço do São Paulo. Antes, o clube contratou Jean, Diego Souza, Anderson Martins e chegou a um acordo com Nenê, do Vasco, na última sexta-feira. O meia acertou um contrato por dois anos e se despediu do Cruz-maltino nas redes sociais.