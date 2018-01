Atualizada às 10h58 – Cerca de 100 manifestantes se reúnem na manhã desta quarta-feira (24) em frente ao prédio da Justiça Federal, na Avenida Rubens de Mendonça (Avenida do CPA), em manifestação de apoio ao ex-presidente da República Luís Inácio Lula da Silva (PT), que tem seu recurso contra a decisão do juiz Sérgio Moro (que o condenou por corrupção no caso do tríplex no Guarujá) julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre (RS), neste momento.

Os manifestantes são compostos, em sua grande maioria, por filiados e militantes do Partido dos Trabalhadores, como é o exemplo do ex-vereador de Cuiabá Lúdio Cabral, que afirmou ao Gazeta Digital que o ato trata-se de uma forma de se manifestar contra o programa de governo que tem sido implantando no país desde que Dilma Rousseff (PT) foi alvo de impeachment, em 2016.

“Se depender apenas da vontade do povo e de um debate aberto, democrático, amplo sobre o destino do Brasil , esse programa que hoje está sendo executado no país, de reforma trabalhista, de corte de direitos, da demolição da previdência brasileira e de entrega do patrimônio nacional pros interesses internacionais, de destruição dos direitos por meio da redução dos recursos na saúde e educação, esse programa será derrotado nas eleições . Então, o dia de hoje é um dia de luta pra denunciar esse aparelhamento”, afirmou.

Outro político que fez a defesa de Lula foi o deputado estadual e presidente do PT em Mato Grosso, Valdir Barranco, que aproveitou o momento para lançar a candidatura do ex-presidente à eleição de 2018.

Segundo ele, o lançamento faz parte de uma mobilização nacional do PT e que o anúncio da candidatura de Lula está sendo feito nesta manhã em todos os estados onde ocorrem manifestações. “No final do julgamento, eles vão ter um ato lá, onde tem gente do Brasil todo pra fazer esse lançamento. Amanhã vai ter reunião do diretório nacional, ampliado, com representantes dos estados também para tratar sobre isso, lá em são Paulo”, disse.

Conforme o deputado, a Lei da Ficha Suja não vai impedir o réu de participar do pleito porque, juridicamente, ainda não foi finalizado o processo por ainda caber recursos. “O presidente Lula, mesmo que seja confirmada a condenação dele lá em Porto Alegre, ainda cabe recurso em duas instâncias superiores. E aí, com isso, ele pode ser candidato. Por isso é que se ele for condenado, a defesa vai ingressar com recurso pra garantir o direito dele de ser candidato”, explicou.

Por outro lado, Barranco ponderou a possibilidade de absolvição do ex-presidente. “Se o julgamento for técnico, não há provas contra Lula e ele será inocentado. Só será condenado se o julgamento tiver um viés político, como ocorreu em Curitiba, como Moro, que fez um julgamento que, em que pesem 77 testemunhas tenham dito sobre a inocência de Lula, não havia nenhuma prova contra Lula, ele condenou o Lula”.

O parlamentar ainda destacou que o lançamento do nome do ex-presidente petista para a campanha eleitoral conta com apoio em todo o país, onde tem havido manifestações. “O Brasil todo está mobilizado desde ontem. Em Porto Alegre foi um ato com mais de 70 mil pessoas nas ruas. Aqui no Mato Grosso, nós criamos 92 comitês em defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato e, no dia de hoje, nós teremos atos em muitos municípios. Nós tivemos ontem em Rondonópolis e teremos hoje, novamente, em Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças, Tangará da Serra, no Araguaia e aqui em Cuiabá não poderia ser diferente”, disse Barranco.