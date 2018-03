Projetos implantados na área de Educação em Guarantã do Norte pela atual administração, estão sendo bem recebidos pela comunidade e ajudado alunos das escolas públicas municipais, a ter ganhos em suas formações acadêmicas, ao mesmo tempo que também recebem assistência odontológica e oftalmológica.

A secretária de Educação do município, Diane Tonon Caovilla, acentua que são quatro os projetos que estão sendo desenvolvidos pela secretaria de Educação: Escola Segura, Sorriso do Futuro, Luz do Amanhã e Projeto Profesp- força no Esporte.

“Todos os projetos foram iniciativas importantes para nossas crianças e adolescentes, pois representam avanços para a formação de cidadãos responsáveis, resgate dos gestos cívicos de respeito e também mais saúde, já que os alunos recebem assistência neste sentido”, observa Diane.

Escola Segura – Este projeto, segundo a secretária Diane, é desenvolvido em parceria com a Polícia Militar, com a coordenação dos coronel Gildásio e Major Martins, na Escola Municipal, Darcy Ribeiro.

Conforme ela, dois policiais recepcionam os alunos às 7 horas e às 13 horas e todos os alunos devem cumprir o horário de chegada na escola. Os policiais checam a vestimenta de cada aluno, corte de cabelo e o uso de joias [é proibido o uso de brinco e piercing e cabelo longos] e também e verificada a postura dos alunos.

“É feito palestras para os alunos uma vez por semana em cada sala, proferidas pelos policiais e também por profissionais de outras áreas, com temas importantes e variados. Os alunos aprendem sobre cidadania, civismo, ética e bons costumes. Todo este conteúdo é fundamental para a formação de cidadãos prodigiosos no futuro. É um projeto muito relevante”, observa Diane.

visão do Futuro – Este projeto, conforme a secretária de Educação, contempla alunos também da escola Darcy Ribeiro. Segundo ela, todos os alunos passam por uma triagem para identificar problemas de visão. São verificados os que precisam de cirurgia, uso de óculos, os que tem glaucoma.

O programa se encarregará de fazer as cirurgias para os que forem diagnosticados com alguns destes problemas, fornecerá os óculos para os que precisarem e todo o tratamento que for necessário para a saúde da visão dos alunos.

Diane explica que o projeto foi iniciado na escola Darcy Ribeiro, mas será estendido também para outras unidades de ensino do município e todas as escolas serão contempladas.

Sorriso do Futuro – No projeto Sorriso do Futuro, conforme a secretária de Educação, é realizada uma triagem para identificar os problemas de saúde bucal por aluno de cada turno. Os profissionais de odontologia fazem obturações, aplicação de flúor e se for identificado problema com a arcada dentária vai encaminhar para a endodontia e ortodontia para corrigir os problemas.

“É muito gratificante realizar este atendimento porque corrige um problema que muitas vezes a família não tem recursos para pagar um tratamento numa clínica particular. O prefeito Érico é um grande incentivador deste programa e nós queremos que nossas crianças cresçam felizes e saudáveis”, frisa a secretária.

Profesp -Força no Esporte- Este projeto será realizado nas escolas Santa Marta e 13 de Maio, com 40 alunos de cada escola, através de uma parceria com a Base Aérea Cachimbo. O programa atenderá as crianças uma vez por semana.

Um ônibus levará os alunos para a Base Aérea e eles passam o dia lá, praticando atividades físicas, esportes, palestras. Os alunos também receberão atendimento médico e odontológico.

Luz do amanhã – Este projeto será desenvolvido em parceria entre a secretaria de Educação, Ação Social e a Polícia Militar, coordenado pelo coronel Gildásio.

Um grupo de 40 alunos será atendido. Pela manhã tem aulas regulares e a tarde com as atividades do projeto. As atividades serão realizadas no prédio do Pet e no ginásio da Cidade Nova.

“Neste projeto os alunos tem aulas diversas, como esportes, música, artesanato e aprendem a trabalhar com horta. Outro aspecto importante é o envolvimento dos pais, pois é feito um trabalho com a família. São ações importantes para a formação destes alunos”, frisa a secretária Diane.