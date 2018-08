O projeto de georreferenciamento da PA Cachimbo I estará sendo finalizado até o dia 30/08/2018, sendo que após esta data não será possível a realização de unificação ou desmembramento de lotes/parcelas.

Procure o escritório em União do Norte ou Guarantã do Norte com urgência para realização do seu contrato de georreferenciamento.

Para maiores informações entre em contato

(66) 9 9691-7997 União do Norte

(66) 9 9619-3859 Guarantã do Norte