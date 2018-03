Tweet no Twitter

O professor Valentin Pazini filho, foi reeleito pela quarta vez como diretor da Escola municipal Beija Flor em Guarantã do Norte/MT. Pazini concorreu com a Professora Denise Fátima Pastorio e obteve 93% dos votos. Com isso dará continuidade na direção por mais dois anos.

Valentin é pedagogo formado pela UFMT, já foi secretário municipal de educação de Guarantã do Norte e dirigiu outras entidades escolares no município, foi vereador por dois mandatos e sempre desenvolveu excelentes trabalhos pedagógicos e administrativos, nas unidades escolares que administrou.

O diretor Valentin estará na direção da Escola Juntamente com as articuladoras professoras Ilisane Inês Knebel e Vera Márcia Pedroni e toda a equipe de professores e os profissionais de apoio técnico escolar.

Segundo o diretor reeleito, ele está pronto para dar continuidade nos seus trabalhos em prol a comunidade escolar e atender a política educacional da administração municipal que é de elevar ainda mais o índice do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.