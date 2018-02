A primeira base aérea no interior de Mato Grosso, localizada em Sorriso (a 400 km de Cuiabá), foi inaugurada, nesta quarta-feira (21.02), pelo governador Pedro Taques, vice-governador, Carlos Fávaro, prefeito de Sorriso, Ari Lafin, deputado federal Xuxu Dal Molin e o secretário de Estado de Segurança Pública, Gustavo Garcia. O hangar, que vai atender as regiões Norte e Médio-Norte de Mato Grosso, conta com equipes e aeronaves do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT).

“A criação desta base só foi possível porque nossa gestão prioriza segurança”, comentou o governador. Pedro Taques ainda ressaltou que a unidade vai proporcionar paz à população, e que a nova base pertence ao povo de Mato Grosso. “Além de Sorriso, esta base vai atender os cidadãos de toda região”, enfatizou.

O hangar foi construído em parceria com a Prefeitura, com recursos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) e do Conselho de Segurança Pública do Município. Durante a inauguração, que contou com demonstração das atividades à sociedade, Gustavo Garcia destacou o empenho dos secretários que o antecederam, Fábio Galindo e Rogers Jarbas, para que a primeira base área fora da capital fosse possível.

O secretário de Estado de Segurança Pública frisou ainda que os índices criminais em Mato Grosso estão reduzindo cada vez mais, diferente de outros estados brasileiros, e que o investimento em operações aéreas é vital. “O emprego de aeronaves tem apresentado eficiência no combate ao crime, às atividades do “novo cangaço”, ao transporte de tropas, de enfermos e acidentados, na fiscalização ambiental, no apoio aos diversos órgãos da administração estadual, entre outros”.

Combate a incêndios florestais

A primeira base aérea integrada de combate a incêndio florestal no Brasil também foi inaugurada. Junto com os profissionais do Ciopaer, estarão de prontidão os integrantes do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM) do CBM-MT. Com isso, a base descentralizará não fará só as operações de segurança pública, mas também de fiscalização ambiental na região.

Todos os comandantes gerais do Corpo de Bombeiros dos estados que integram a Amazônia Legal estiveram presentes na inauguração, em Sorriso. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Rondônia, Felipe Chianca, foi enfático ao dizer que a base é um marco histórico, não apenas para Mato Grosso, mas para o Brasil e até mesmo para o mundo.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, coronel BM Alessandro Borges Ferreira, enfatizou a integração entre as forças e ressaltou que não faltaram esforços para a construção da primeira base aérea integrada de combate a incêndio florestal.

A unidade do GAvBM conta com duas aeronaves modelo Air Tractor 802F, voltadas ao combate de incêndios florestais, que foram adquiridos com o recurso do projeto financiado pelo Fundo Amazônia. A estruturação da base é o último produto a ser entregue no escopo do projeto do Corpo de Bombeiros proposto ao Fundo Amazônia, que é um caixa de aporte financeiro, encabeçado pelo Governo da Noruega, para projetos de proteção da floresta amazônica.

Fiscalização ambiental

A nova base é considerada fundamental para proteger do fogo as Unidades de Conservação (UCs) sediadas na região. Atualmente, o Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), tem sob responsabilidade 16 áreas de proteção no bioma amazônico.

Assim, a Sema atua em parceria com o Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) para o combate de queimadas irregulares e desmatamento, custeando parte das operações. As duas entidades integram o Comitê Estadual de Gestão do fogo, sendo que a Sema preside o colegiado, enquanto o BEA é responsável pela Secretaria Executiva.

As atividades no hangar também ocorrerão em parceria com as Secretarias de Estado e a Prefeitura de Sorriso. “O trabalho integrado tem fortalecido as ações”, avaliou o secretário de Estado de Meio Ambiente, André Baby.

O prefeito de Sorriso também elogiou o empenho dos gestores públicos das esferas federal, estadual e municipal, para a implantação da primeira base aérea no interior. Quem também fez referência aos trabalhos de ex-secretários foi o deputado federal Xuxu Dal Molin. “E o governador também se empenhou muito e isso é muito bom”, disse o parlamentar.

De acordo com o coordenador do Ciopaer, tenente-coronel Juliano Chiroli, a entrega do hangar garante uma resposta mais rápida nas operações, pois não haverá a necessidade de aeronaves se deslocarem de Cuiabá. Ele ainda disse que a inauguração da base é uma das ações que marcam a comemoração dos 20 anos da unidade operacional. “Somos uma unidade de apoio, colaborando com a segurança pública. Esta base é um sonho realizado”.

Equipamentos

A equipe destinada a Sorriso conta com aproximadamente 30 profissionais, entre bombeiros e policiais civis e militares. Compõem o kit de materiais disponibilizados para a unidade: um farol de busca, equipamento para auxílio de combate a incêndio, macas para socorrismo, bolsa de resgate, armamento, munições, cabos para rapel, para içamento de pessoas e de carga, entre outros. O helicóptero do Ciopaer enviado para a base de Sorriso é avaliado em mais de R$ 10 milhões. “A equipe vai fazer um excelente trabalho. E esta base é um legado que a gestão do governador Pedro Taques deixa”, disse o coordenador do Ciopaer.