O Chefe da 6ª Delegacia de Policia Rodoviária Federal Superintendência Regional de Sorriso Sr. Leonardo Leitão Ramos encaminhou um oficio para o Tenente Coronel Gildasio Alves da Silva – Comandante do 15º Comando Regional de Peixoto de Azevedo agradecendo e parabenizando a conduta dos policiais militares de Matupá, durante a ocorrência de um trágico acidente na BR 163 na semana passada.

Os militares 3º Sargento Ronaldo dos Santos Cirqueira e o Soldado Cleyton de Matos Silva permaneceram no local das 14:00 horas até as 22:00 horas, controlando o transito e resguardando o local do acidente até a chegada da POLITC e da PRF.

Veja a seguir parte do texto encaminhado aos militares:

“Chegando ao local do sinistro, foi observado pelos PRF´s Leonardo Gomes e Montenegro II que o mesmo havia sido devidamente preservado por uma Guarnição da Polícia Militar, da 2ª Companhia de Polícia Militar/ Matupá-MT, composta pelos seguintes militares: 3° SGT PM RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA E SD PM CLEYTON DE MATOS SILVA. A referida Guarnição, além de ter sido empregada na orientação/controle do tráfego, não mediu esforços para manter a idoneidade do local do sinistro. Desta forma, os levantamentos do local do acidente, realizado pela Equipe PRF e posteriormente pelos Peritos Oficiais da POLITEC, foram capazes de elucidar e concluir o fator principal do acidente. Ademais, os nobres militares, mesmo após a chegada da Equipe PRF, permaneceram no local do acidente, voluntariamente, em apoio à Equipe de ronda da Polícia Rodoviária Federal, até o término dos trabalhos e liberação total do fluxo da rodovia, que se deu por volta das 22:00h. A conduta exemplar dos nobres militares demonstrou o alto padrão do espírito de cumprimento de missão, da camaradagem para com os integrantes da coirmã PRF e do profissionalismo da Guarnição da Polícia Militar, que se encontrava de serviço na data dos fatos. Desta forma, valendo-me do indelegável dever de enaltecer a conduta profissional daqueles que abrilhantam as corporações as quais pertencem, marchando e ombreando fraternalmente com os muitas vezes desconhecidos companheiros de instituições coirmãs, no único sentido: promover a paz e o bem estar social, utilizo-me do presente expediente para registrar os agradecimentos da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, em Sorriso/MT aos seguintes militares 3° SGT PM RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA e SD PM CLEYTON DE MATOS SILVA. Na mesma oportunidade, reitero a disponibilidade da 6? Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Sorriso para apoiar o Comando Regional 15 – CR 15 – da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em ações que visem à paz social, à segurança da sociedade e ao engrandecimento das instituições policiais no extremo norte do Estado de Mato Grosso;” Finalizou Leonardo.