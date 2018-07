Tweet no Twitter

Um caminhão com madeira irregular foi apreendido na noite dessa quinta-feira (28) na BR-163 em Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá. A carga saiu do Pará e iria para a capital mato-grossense.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão ocorreu às 21h15 por uma equipe policial que fazia fiscalização do transporte rodoviário de cargas no km 1.068 da BR-163.

O caminhão era conduzido por um homem que transportava madeira serrada e vigas, num volume total de 34.9m³ de madeira.

A nota fiscal apresentada era de um produto para móveis, no entanto, a carga era destinada à construção civil.

O transporte da madeira requer a emissão de documentação florestal. Dessa forma, para a PRF, houve o crime fiscal por incompatibilidade do produto declarado com o transportado e crime ambiental.

O condutor do veículo declarou que o carregamento do caminhão ocorreu em Cachoeira da Serra (PA) e a carga seria entregue em Cuiabá, na Avenida Beira Rio, em uma empresa de material de construção.

A madeira foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil de Guarantã do Norte.