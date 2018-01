Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adquiriu novos equipamentos para garantir uma melhora nos atendimentos aos pacientes que passam pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h).

“A UPA não é para as pessoas ficarem internadas, é para urgências, mas a Secretaria de Saúde fez os investimentos e compramos estabilizadores para que dê mais tranquilidade até o momento em que as pessoas serão reguladas, para que as pessoas não sofram mais, estamos investindo em equipamentos na UPA”, explicou a prefeita Rosana Martinelli, durante visita a UPA 24h.

A UPA 24h atende uma média de 12 mil pacientes, por mês. Para isso, foram adquiridos dois ventiladores mecânicos, três monitores cardíacos e um aparelho de eletrocardiograma.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em dias de maior movimento a equipe da unidade chegou a atender cerca de 500 pacientes por dia. “Também estamos reforçando as equipes e o transporte desses pacientes, para isso já estamos com três ambulâncias”, explicou o secretário de Saúde Arnaldo Catelan.

Na última quinta-feira (18), a UPA recebeu a visita da prefeita Rosana Martinelli (PR), acompanhada do seu vice Gilson de Oliveira (PMDB), do secretário de Saúde e da vereadora Professora Branca (PR).