A equipe de obras do município de Terra Nova do Norte está dando continuidade ao cronograma de recuperação de estradas. O trabalho esteve concentrado por vários dias na Comunidade São José do Norte, onde as linhas estão sendo atendidas com a presença do maquinário da Prefeitura Municipal.

Além do patrolamento das estradas que era uma cobrança antiga dos moradores, a equipe está atuando também no cascalhamento, abertura de bigodes para escoação das chuvas, criação de algumas caixas de contenção para garantir uma maior durabilidade em alguns pontos críticos e ainda alargamento da via em alguns trechos que inclusive já ocorreram acidentes.

Quem possui propriedade nesta região está satisfeito com a atenção que a Prefeitura de Terra Nova tem dedicado à comunidade. Conforme os moradores mais antigos, esse tem sido um trabalho com qualidade e que merece o reconhecimento.

“Faz 37 anos que eu moro aqui, esse é o melhor trabalho que já fizeram, levantando estrada, cascalhando, até hoje nunca foi feito um trabalho pra durar muitos anos.” – disse o Sr. Alcides Sauer que é sitiante e um dos primeiros moradores.

“Hoje nós não temos medo de sair e antes a gente tinha medo de sair porque a estrada era só buracos. Onde nós levávamos cerca de 1 hora hoje fazemos com 20 minutos, então hoje está uma maravilha.” – comentou Antonio Ferreira, Presidente da Comunidade São José do Norte.