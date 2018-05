Inscrições poderão ser feitas pela internet até o dia 14 de junho, a prova será no dia 15 de julho de 2018.

A Prefeitura de Cáceres (distante 220 quilômetros de Cuiabá), abriu processo seletivo com mais de 100 vagas para profissionais com escolaridade de nível fundamental, médio e superior. O processo seletivo público será por meio de provas e títulos para o provimento de cargos e formação de cadastro de reserva, a fim de suprir as demandas de pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

As taxas de inscrições são de R$ 20 para as vagas de nível fundamental, R$ 30 para as vagas de nível médio e R$ 40 para as vagas de nível superior. Os salários vão de R$ 937 a R$ 4.476,77 e podem ser feitas pela internet no site até o dia 14 de junho. A prova está prevista para acontecer no dia 15 de julho. O edital foi publicado aqui.

Cargos

O processo seletivo abrirá vagas para os seguintes cargos: auxiliar de serviços gerais, guarda, motorista de ônibus, pedreiro e eletricista, agente comunitário de saúde, assistente administrativo, auxiliar de saúde bucal, motorista, técnico de enfermagem, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico com especialidade em medicina do trabalho, médico clínico geral, médico dermatologista, médico especialista em ultrassonografia, médico ginecologista, médico neurologista, médico ortopedista, médico otorrino, médico psiquiatra, nutricionista, odontólogo, professor licenciado em ciências físicas e biológicas, professor licenciado em educação física, professor licenciado em geografia, professor licenciado em história, professor licenciado em letras, professor licenciado em matemática, professor licenciado em pedagogia, psicólogo e terapeuta ocupacional.