Na semana que passou o Prefeito Maurício Ferreira esteve em Brasília cumprindo uma agenda extensa com muitos compromissos na Capital Federal.

O Prefeito esteve no Gabinete do Deputado Federal Nilson Leitão, na Casa Civil e no Gabinete do Deputado Federal Vitorio Galli que destinou para o Distrito de União do Norte recursos no valor de R$ 1.000.000,00 para a construção de um Ginásio de Esportes, convênio que já foi assinado.

O Chefe do Executivo Peixotense encaminhou investimentos na ordem de R$ 10.000,000,00 para construção de 3 quadras cobertas para as escolas do municípios, uma nova Escola e uma nova Creche para atender a demanda do Município.

Ainda em Brasília protocolou na Caixa Econômica Federal o projeto para muito em breve ser licitado, um Campo de Futebol Society, que será construído do Bairro Nova Esperança.

O Prefeito Maurício Ferreira esteve acompanhado do Presidente da Coogavepe, Gilson Gomes Camboim.