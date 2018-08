Tweet no Twitter

O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Estevan Gonçalves (PRB), participou ontem da solenidade de lançamento da campanha eleitoral de Mauro Mendes (DEM) a governo do Estado.

O prefeito disse que fez questão de prestigiar esse momento tão importante para o amigo Mauro Mendes. O prefeito acredita que Mendes e Pivetta tem um projeto de governo que realmente vai ser importante para o desenvolvimento dos municípios do Norte do Estado.

“Guarantã do Norte, Colíder e os outros municípios do Nortão precisam de um governador empreendedor e com uma visão diferente e Mauro Mendes representa isso”, destacou.