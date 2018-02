Prefeito de Feliz Natal gasta mais de R$ 7 mil com diárias só em Dezembro

Tweet no Twitter

Ele não estava de férias, pelo contrário, mas o mês de Dezembro foi marcado por viagens pelo prefeito de Feliz Natal, Rafael Pavei (PSDB). De acordo com dados do Portal da Transparência foram R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) gastos com diárias.

Vale ressaltar que os prefeitos tem direito a diárias todas as vezes que viajam representando o município. Durante o mês de Dezembro o prefeito de Feliz Natal teria viajado três vezes, nos dias, primeiro, onze e dezenove.

Pela diária do dia primeiro Pavei recebeu dois empenhos de diárias, um de R$ 1.400 e outro de R$ 2.000,00, somando três mil e quatrocentos reais. O prefeito tucano bateu asas novamente dia 11 e de dezembro e por isso recebeu mais R$ 2.600,00 e por fim, viajou de novo dia 19 de Dezembro, e por esta viagem recebeu mais R$ 1.400,00. Todos os empenhos somam R$ 7.600, geralmente gasto com alimentação e hotéis.

E importante destacar que os prefeitos recebem diária e isso não interfere nos salários deles. Nas justificativas apresentadas por Pavei, a seguinte descricao: “Para encontro com lideranças politicas”, que ocorreram em Sinop, Cuiabá e Brasília.

Consta no Portal da Transparência que o prefeito Rafael Pavei teria viajado pelo menos 22 vezes. Ou seja se os empenhos referentes a três viagens chega a mais de sete mil, imagina os empenhos de 22 viagens ao longo de 2017. A equipe do Nortao Notícias tentou contato com o prefeito Rafael Pavei, mas não obteve sucesso.