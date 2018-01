A construção da sede do Corpo de Bombeiros em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop) está dependendo da venda da área onde funcionava o setor de tributação da prefeitura. O local está passando por avalições para saber o atual valor de mercado. O recurso arrecadado será revertido para a futura unidade. De acordo com o prefeito Érico Stevan Gonçalves (PRB), a definição ocorreu após a secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp) oficializar o envio dos militares.

“Nós dependíamos desta oficialização do governo que afirmou compromisso de enviar efetivo para trabalhar no município. Agora dependemos da venda de um terreno para conseguir o recurso e começar a construção do quartel. Será o município que fará a construção. Nós não fizemos a venda antes esperando essa definição do Estado. A área já está sendo avaliada para saber o valor do mercado. Até fevereiro já teremos o valor e iniciaremos o processo de venda”, disse Gonçalves.

A unidade dos bombeiros será construída em uma área de 3.696 m², localizada na avenida Guarantã. O projeto de lei doando o local foi aprovado por unanimidade, pela câmara, em junho do ano passado. A previsão de investimento é de R$ 1 milhão. A futura unidade atenderá os municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte entre outras.

Atualmente, essas cidades são de responsabilidade do Copo de Bombeiros de Colíder, que possui dois caminhões de combate a incêndio, uma caminhonete de resgate rápido, uma ambulância e um veículo de inspeção do setor administrativo com efetivo de 33 militares.