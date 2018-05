A população do Portal da Amazônia que apoia o movimento dos caminhoneiros nas rodas de conversas e nas redes sociais está insatisfeita com as negociações do governo com a classe do caminhoneiros.

Segundo essa parcela da população só se fala em reduzir o preço do diesel, mas não de outras coisas, como gás de cozinha, gasolina, produtos essenciais e outros.

Insatisfeitos reclamam nas redes sociais e nas rodas de conversas. Muitos apoiam os caminhoneiros, mas na prática não saem de casa.

Os mais alvoroçados estão juntos na greve, e até pedem intervenção militar.

A greve que entrou na segunda semana, pode perder força da população se o governo não atender as reivindicações do povo.

Inclusive o próprio governo afirma que para sustentar o acordo dos caminhoneiros terá que aumentar impostos que a população pagará.