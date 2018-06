Os materiais foram apreendidos e encaminhados juntamente com J.L.S e E.B.S para o Cisc de Tangará da Serra.

Policiais militares localizaram um arsenal de munições em uma residência de Tangará da Serra (242 km de Cuiabá-MT). Entre os produtos apreendidos estavam 15 pacotes fechados de munições de vários calibres (9mm, 22mm, 38mm), 190 munições intactas (entre elas uma de fuzil), 39 pacotes de cigarro, IPhone 6 e R$ 15 mil em notas de R$ 100. O fato aconteceu nesta terça-feira (12) às 10h30, quando duas pessoas foram presas.

O objetivo da PM era socorrer M.B.P., 18 anos, que sofria ameaça por parte de E.S.B., 54 anos, no seu local de trabalho, uma horta. O suspeito procurava o proprietário da horta, mas o rapaz informou que ele não estava no local e que sem a presença do mesmo, E.S.B. não poderia permanecer ali.

A resposta não foi bem recebida, deixando o homem nervoso, que começou a ameaçar o trabalhador com palavras de baixo calão e tentativas de agressão com um chicote. A vítima conseguiu tomar o chicote da mão dele, mas ele foi até o carro e pegou uma arma de fogo. A vítima, com medo, fugiu do local.

Populares que viram a situação disseram que o suspeito entregou a arma para outro rapaz, J.L.S., 28 anos, que saiu em alta velocidade em um veículo Palio Vermelho. O veículo foi localizado ainda nas proximidades, na Rua Tarumã, onde o condutor se escondeu no banheiro da residência, onde estava também E.B.S., 57 anos (irmã de E.B.S), que disse que a casa é do seu irmão. Em vistoria pelo local foram localizados todo o arsenal de munições, armas e outros produtos citados.

Os materiais foram apreendidos e encaminhados juntamente com J.L.S e E.B.S para o Cisc de Tangará da Serra.

Materiais apreendidos

Foram aparareendidos R$ 15 mil em dinheiro, pacotes fechados com discrição de munições, sendo dois deles de 9mm, 9 de calibre 22mm e 4 de 38mm. Além de munições intactas: 58 de calibre 38mm, 106 de calibre 22mm, 25 de calibre 9mm e uma de fuzil.

Uma caixa de munição calibre 36mm com 25 cartuchos intactos, 4 armas de pressão calibre 5,5mm, dois revólveres, sendo um da marca Taurus e outro Rossi, e um rifle Marlin, 39 pacotes de cigarro da marca Fox e um celular Iphone 6 na caixa.