A autorização veio do Corregedoria Geral de Justiça e atende pedido da Associação Nacional dos Cartórios em função do 1 de maio.

Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso (Anoreg-MT) recebeu da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ-MT) nesta sexta-feira (27 de abril) a autorização para que o expediente nos cartórios na próxima segunda-feira (30) possa ser suspenso em virtude do feriado do Dia do Trabalhador (1º de maio).

A desembargadora corregedora Maria Aparecida Ribeiro autorizou a suspensão, ressaltando que fica a critério de cada serventia estender o feriado e a necessidade de se dar maior divulgação quanto à suspensão do expediente.

Os serviços de registro civil de pessoas naturais (que fazem emissão de certidões de nascimento e óbito, por exemplo) poderão funcionar em regime de plantão nas comarcas.