Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

No total o prêmio foi de R$ 119.850,58, e com a divisão entre os apostadores, cada um levou R$ 9.229,00.

A População de Peixoto de Azevedo comemorou uma notícia divulgada na manhã desta quinta-feira. O acerto da quina, ou seja, 05 números da Mega Sena, sorteada na noite desta quarta-feira (06-06).

O sorteio do Concurso 2047 foi realizado na Cidade de Goiás/GO e acumulou. Ninguém acertou as 06 dezenas.

Nossa equipe entrou em contato com a Lotérica de Peixoto de Azevedo, onde confirmamos o prêmio. Trata-se de um bolão, dividido em 13 pessoas, o qual foi vendido por um valor de R$ 10,00.

No total o prêmio foi de R$ 119.850,58, e com a divisão entre os apostadores, cada um levou R$ 9.229,00.

Confira os números sorteados.

01 – 18 -19 – 29 – 44 – 54.

O próximo concurso, que será sorteado no sábado (9), tem um prêmio acumulado estimado em R$ 9,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.