Recursos de emendas parlamentares do deputado Pedro Satélite, tem ajudado a melhorar a saúde pública no norte do estado. Para o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, que passa por reforma geral, o parlamentar destinou R$ 870 mil, a prefeitura R$ 557 mil, e o Ministério Público Estadual mais R$ 1,3 milhão, proveniente de multa judicial, totalizando investimento de R$ 2,7 milhões.

O Hospital Regional de Colíder, também está passando por melhorias. Os 16 leitos de UTI fechados por mais de dois anos, serão reativados nos próximos dias. Pedro Satélite ressalta que a unidade foi sucateada durante a gestão do Instituto Pernambucano de Saúde (IPAS) mas, aos poucos, os serviços estão sendo reativados. “Hoje, sob a gestão do Estado, retomamos os atendimentos de alta e média complexidade. Com isso, a população já sente a melhoria nos serviços prestados”, afirmou o parlamentar.

Recurso de emenda de autoria do deputado também garantiu a reforma do Hospital Municipal de Guarantã do Norte, e a compra de equipamentos para Postos de Saúde da Família (PSF´s). Outro município contemplado é Terra Nova do Norte. No total, serão repassados R$ 400 mil reais para o custeio do Hospital Municipal.